Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Семьи граждан, которых призовут а ходе частичной мобилизации, в Санкт-Петербурге планируют обеспечить полным социальным пакетом. Об этом 22 сентября заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

Губернатор представил итоги первого заседания призывной комиссии по частичной мобилизации. В рамках указа президента РФ Владимира Путина начали работать 18 районных комиссий.

Помимо этого для исполнения задач указа в Петербурге создали и подготовили базу мобилизационного развертывания. В неё вошли участки и штабы оповещения, а также пункты предварительного сбора граждан.

«Распространим комплекс мер, предусмотренных Социальным кодексом и другими нормативно правовыми актами Петербурга, на вновь мобилизованных граждан. Дети, жены, пожилые родители мобилизуемых должны быть обеспечены полным социальным пакетом», — отметил Беглов.

Он добавил, что для этого в городском бюджете создадут резерв денежных средств.

Помимо этого губернатор поручил принимать детей военнослужащих в первоочередном порядке в образовательные учреждения. Это проконтролируют главы районов города

«Сделаем все возможное, чтобы работодатели поддержали мобилизуемых, сохранили их рабочие места», — заключил Беглов.

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