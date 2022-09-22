Лондон, 22 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта, с 1,75% до 2,25%. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

(сс) Adrian Pingstone Здание Банка Англии

Отмечается, что в следующий раз ставку пересмотрят 3 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа базовая процентная ставка Банка Англии была повышена с 1,25% до 1,75% на фоне растущей инфляции. Повышение было ожидаемым, его темп стал рекордным с 1995 года.