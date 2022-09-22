Москва, , 14:45 — REGNUM Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, пропустят первую половину сезона 2022/23. Об этом 22 сентября Кацалапов сообщил в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Виктория Синицина и Никита Кацалапов (сс) Rama

«Мы постоянно на льду: тренировки, ледовые шоу. Так что форму держим на 100%. Но почувствовали, что хотим перезагрузиться как морально, так и физически», — написал Кацалапов.

Он добавил, что дуэт, посоветовавшись друг с другом, тренерами и близкими, решил пропустить первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Напомним, Синицина и Кацалапов являются чемпионами Олимпиады в Токио в командном турнире.

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