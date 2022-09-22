Москва, 22 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В случае тяжёлого ранения мобилизованным жителям Москвы выплатят по 1 млн рублей. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В тексте документа сказано, что в случае тяжёлого ранения житель Москвы дополнительно получит 1 млн рублей, при лёгком — 500 тыс. рублей.

Кроме того, всем мобилизованным в Москве будет дополнительно выплачиваться по 50 тыс. рублей в месяц.