Ульяновск, , 14:44 — REGNUM В Ульяновске на основе подаваемых заявок начался пуск тепла в социальные объекты. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным мэрии, социальные объекты начали получать тепло по заявкам. На 21 сентября, отапливается три организации: центральная городская больница, детский дом и социально-реабилитационный центр в Новом городе.

В администрации отмечают, что все учреждения социально-культурной сферы готовы к отопительному сезону. Пуск тепла начнётся с 26 сентября.

Напомним, что на 13 сентября в Ульяновске готовность к зиме оценивалась в 98,3%. В рамках подготовки к отопительному сезону во время гидравлических испытаний выявлено 393 порыва, к середине сентября устранили 380.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее власти Ульяновской области заявляли, что на подготовку к зиме планировалось направить около 990 млн рублей. В целом по региону тепло начнут подавать с 26 сентября.

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