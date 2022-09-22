Ульяновск, 22 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Ульяновске на основе подаваемых заявок начался пуск тепла в социальные объекты. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По данным мэрии, социальные объекты начали получать тепло по заявкам. На 21 сентября, отапливается три организации: центральная городская больница, детский дом и социально-реабилитационный центр в Новом городе.

В администрации отмечают, что все учреждения социально-культурной сферы готовы к отопительному сезону. Пуск тепла начнётся с 26 сентября.

Напомним, что на 13 сентября в Ульяновске готовность к зиме оценивалась в 98,3%. В рамках подготовки к отопительному сезону во время гидравлических испытаний выявлено 393 порыва, к середине сентября устранили 380.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее власти Ульяновской области заявляли, что на подготовку к зиме планировалось направить около 990 млн рублей. В целом по региону тепло начнут подавать с 26 сентября.