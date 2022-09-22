Москва, , 14:42 — REGNUM Проблема бывшей УССР (очень хорошее определение искусственного квазигосударственного образования на юге и юго-западе большой России) — череда исторических провокаций и ошибок, которые привели к тому состоянию, в котором все сейчас находятся, считает гражданский активист Алексей Егоркин. Об этом он сегодня, 22 сентября, заявил ИА REGNUM, комментируя начало временной мобилизации в России.

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Во всем мире все прекрасно понимают, что исторически малороссы и русские — один народ. А на бытовом уровне за границей нас не различали и называли просто — русские. Разделение требовалось именно с геополитической точки зрения в качестве метода влияния и если уж и не развала, то, как минимум, для ослабления России», — отметил эксперт.

Он напомнил, что на протяжении всей истории взаимоотношений между нашими братскими народами происходило иностранное вмешательство в наш диалог: «Эти компромиссы изначально ничего и не могли дать, потому что само мирное уживание России и анти-России рядом не подразумевалось. Поэтому они и привели к кровавому конфликту. Этот конфликт, очевидно, был бы разрешим малой кровью, а возможно и вовсе бескровно, если бы стороны не шли на поводу у лицемеров-посредников, которые, как показали годы бесплодных переговоров, просто готовили и подводили нас к братоубийству».

По его мнению, сейчас самое время уже четко сформулировать и популярно объяснить народу цель: «Денацификация и демилитаризация бывш. УССР — это методы достижения важнейшей для нашей страны цели — защиты территориальной целостности и сохранения российского государства. На территории бывш. УССР проживает единый с нами народ, которым мы не имеем права разбрасываться и позволять его оболванивать со стороны наших исторических врагов. Надо ли было продолжать искать компромиссы дальше? Вряд ли. Действовать и решать вопрос надо было в 2014 году, хотя и тогда было уже во многом поздно».

«У истории нет сослагательного наклонения. А в нынешних же реалиях, наверное, делается все возможное. Сейчас идет экзистенциальная война против России, и в этой войне мы должны победить. Я за мир. За русский мир в котором уважается культура, традиции, языки всех русских народов. Я за русский мир, который показывал всей планете ориентиры построения общества справедливости, технологического прогресса, спортивных достижений, шедевров литературы, музыки и зодчества», — добавил эксперт.