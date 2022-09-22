Москва, 22 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия») планирует внести на рассмотрение палаты парламента законопроект о единоразовой выплате для мобилизованных граждан, которую можно будет потратить на погашение долгов за коммунальные услуги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что палата парламента в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

«Планирую внести поправки в ЖК, в соответствии с которыми такая форма помощи гражданам как субсидия на оплату ЖКУ, будет дополнена единоразовой выплатой для отдельных категорий граждан для погашения имеющихся долгов. Категории граждан будет определять Правительство РФ. Первой категорией могут стать мобилизованные граждане. В будущем (я надеюсь!) перечень получателей помощи может быть расширен», — отметила Разворотнева в своем телеграм-канале.