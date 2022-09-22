Донецк, , 14:41 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев подвергли обстрела город Горловка, населённый пункт Зайцево и Киевский район Донецка. Об этом 22 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Зайцево со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 13:40 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 15 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Кроме того, уточняется, что в 13:50 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке и в 14:23 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ряде военкоматов Курской области фиксируется большое количество добровольцев без повесток, готовых отправится в зону СВО.