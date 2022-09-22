Баку, , 14:41 — REGNUM Министр иностранных дел Джейхун Байрамов критически отозвался о позиции США и Франции в отношении боёв, произошедших на армяно-азербайджанской границе в сентябре. Своё заявление он сделал в эфире азербайджанского телеканала Real TV.

Джейхун Байрамов Musafir~azwiki

Он осудил Вашингтон и Париж за поддержку Еревана. По мнению главы МИД, это было сделано из-за сильных армянских лобби в США и Франции.

«В такой чувствительный момент, когда есть шанс достичь хрупкого мира, политически безответственно поддерживать реваншистов, выступая с необоснованными заявлениями», — заявил Байрамов.

Стоит отметить, что лидеры большинства стран, комментируя бои на азербайджано-армянской границе, призывали обе стороны к примирению. Призыв прекратить обстрелы только к азербайджанской стороне сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Также о получении сведений об обстрелах армянской территории заявили в Госдепе США.