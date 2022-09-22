Тамбов, , 14:56 — REGNUM Компенсацию морального вреда взыскал суд с администрации Тамбова, после того, как ребёнка укусила бездомная собака, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Трёхлетняя девочка пострадала в мае 2022 года. На детской площадке во дворе многоквартирного дома по улице Астраханской на неё напала бездомная собака. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.

Поскольку мэрия города не исполнила своих обязанностей по отлову безнадзорных животных, прокуратура в рамках защиты интересов несовершеннолетней обратилась в суд о взыскании с администрации компенсации морального вреда.

В пользу ребёнка решено взыскать 30 тысяч рублей. Постановление суда ещё не вступило в законную силу.