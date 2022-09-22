Москва, 22 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Мобилизованным жителям Москвы будут дополнительно выплачивать 50 тыс. рублей в месяц. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Согласно тексту указа, призванным в рамках частичной мобилизации москвичам будут дополнительно выплачивать по 50 тыс. рублей.

При этом уточняется, что иностранным гражданам, которых призовут в рамках частичной мобилизации, будут предоставляться те же меры поддержки, что и москвичам.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные граждане РФ будут получать в месяц от 205 тыс. рублей и выше, в зависимости от звания, специальности и других параметров.