Москва, 22 сентября 2022, 14:38 — REGNUM Пока нет полной ясности о том, какие именно рестрикции планируются Евросоюзом в отношении России к реализации, и кто станет их целью, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.
Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз введёт новые санкции против России по причине референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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