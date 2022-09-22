На фоне более 11 тысяч санкций новые будут малозначительными — эксперт
Москва, 22 сентября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Пока нет полной ясности о том, какие именно рестрикции планируются Евросоюзом в отношении России к реализации, и кто станет их целью, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
«Экономический и политический эффект от подобного рода действий видится ничтожным: большинство людей, ответственных за принятие данного решения уже находятся под санкциями ЕС и США.
Вероятно, господин Боррель был просто вынужден таким образом выразить дежурное осуждение руководством ЕС.
Подводя итог, можно сказать, что на фоне более чем 11 тысяч санкций, которые уже введены против России и её граждан, упомянутые новые санкции будут малозначительными», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз введёт новые санкции против России по причине референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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