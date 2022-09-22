Анадырь, , 14:37 — REGNUM На Чукотке продолжается установка модульных Домов культуры по программе «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» в рамках нацпроекта «Культура», сообщили в Полпредстве ДФО.

Кинозал Министерство культуры

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Идёт монтаж нового здания Центра культуры и досуга в селе Тавайваам по модульной технологии, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2023 года. В здании будет зрительный зал, сцена-эстрада, фойе для проведения выставок, медиатека и кофе-поинт.

Проект здания в каркасной конструкции адаптирован для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и выдерживает ветер свыше 30 м/с и низкие температуры. По данной технологии уже возведен Дом культуры в селе Новое Чаплино и планируется открытие в селах Янракыннот, Нутэпэльмен, Нунлирган, Энмелен и Сиреники. Также к концу 2023 года планируется закончить строительство Центра культурного развития в Певеке и Дома культуры в Канчалане.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Мурманской области на модернизацию учреждений культуры выделили более 1 млрд рублей, что на 70% больше, чем в предыдущем году.