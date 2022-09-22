* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:38 — REGNUM В столице Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Ахада Инкилаба, поэта из Панджшира. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Victor

Согласно источникам, Инкилаб является жителем уезда Дара провинции Панджшер и приехал в Кабул.

Собеседники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали поэта только за то, что он панджшерец. Радикалы ещё не дали комментариев.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и подвергли пыткам художника из Панджшера, который возвращался из Ирана и был задержан радикалами на границе.