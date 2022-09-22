Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Основатель и первый руководитель санкт-петербургской футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов умер в возрасте 98 лет. Об этом 22 сентября сообщил Российский футбольный союз (РФС).

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«РФС выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича», — говорится в сообщении.

Бесов — участник Великой Отечественной войны. В 1968 году благодаря ему в Ленинграде появилась первая детская футбольная школа «Смена». В 2009 году она вошла в структуру «Зенита», став основой академии клуба.

Под руководством Бесова тренировались такие ставшие известными футболисты, как Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Владислав Радимов, Олег Саленко, Дмитрий Радченко.