Москва, , 14:38 — REGNUM Мобилизованным в войска жителям Москвы к основным выплатам будут доплачивать по 50 тыс. рублей в месяц. Соответствующая норма прописана в указе мэра Москвы № 52-УМ от 22.09.2022 «О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, аналогичная выплата будет осуществляться и для граждан, призванных из Москвы и решивших проходить военную службу по контракту.

Помимо этого, предусмотрены дополнительные выплаты для жителей столицы, которые получили различного рода травмы и ранения.

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