Сеул, , 14:38 — REGNUM Резкое повышение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США может усилить волатильность южнокорейского валютного рынка и повысить экономическую неопределённость. Об этом, как сообщает KBS, заявил вице-премьер, министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 22 сентября в ходе совещания с руководителями финансовых органов.

«Поскольку США и Европа ужесточают денежно-кредитную политику, существует вероятность того, что неопределённость на финансовых рынках будет сохраняться в течение значительного периода времени», — отметил министр.

Чху Гён Хо добавил, что власти Южной Кореи примут меры для поддержки экспортёров, сталкивающихся с нехваткой валютной ликвидности, чтобы сгладить дисбаланс между спросом и предложением доллара.

Как сообщало ИА REGNUM, ФРС США по итогам заседания 21 сентября повысила процентную ставку на 0,75 процентных пункта — до 3-3,25% годовых.

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Известно, что после этого курс национальной валюты Южной Кореи опустился ниже 1400 вон за $1, а главный фондовый индекс KOSPI опустился на 1,13%.