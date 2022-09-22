Берлин, 22 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Власти Германии национализируют бывшее дочернее предприятие Газпрома Securing Energy for Europe (SEFE), сообщает 22 сентября издание Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Petra B. Fritz Германия

«Securing Energy for Europe, уже находящаяся под федеральной опекой, станет государственной собственностью. Компания с главным офисом в Берлине является дочерним предприятием российской государственной компании Газпром», — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Securing Energy for Europe (SEFE), которая до июня 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH, нуждается в более €5 млрд, чтобы заменить непоставленный газ из России.

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