Казань, 22 сентября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Активизировать двухстороннее сотрудничество на уровне предпринимательского сообщества призван открывшийся в Казани 22 сентября деловой форум «Татарстан — Беларусь». Мероприятие проходит на площадке республиканской торгово-промышленной палаты, сообщает пресс-служба главы РТ.

Tatarstan.ru Деловой форум «Татарстан-Беларусь»

По словам главы Татарии Рустама Минниханова, Белоруссия является одним из ведущих зарубежных партнеров республики и входит в число лидеров по товарообороту, который составляет порядка 1 млрд долларов США. Также укрепление связей способствуют действующие соглашения и обмен делегациями, работа совместной группы.

«Осуществляется сотрудничество в области нефтехимии, машиностроения, агропромышленного комплекса и поставок сельхозтехники, в транспорте, медицине, высоких технологиях, информатизации, экологии и других сферах», — отметил Минниханов.

При этом потенциал для расширения сотрудничества значителен, особенно в условиях санкционного давления.

«В непростых международных условиях нужно усиливать кооперацию наших предприятий, активнее задействовать малый и средний бизнес. Надеемся, что экономические возможности нашей республики будут интересны белорусским предприятиям», — подчеркнул Минниханов.

Ранее ИА REGNUM передавало, 21 сентября в международном аэропорту «Казань» встретили делагацию из Белоруссии. Представителей союзного государства ознакомят с экономическим и инновационным потенциалом Татарии.

Читайте также: Премьер-министр Белоруссии примет участие в бизнес-форуме в Татарии