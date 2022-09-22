Майкоп, 22 сентября 2022, 14:35 — REGNUM В Адыгее стал фигурантом уголовного дела осужденный, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений региона. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Данный факт установили сотрудники УФСБ по региону.
Из подробностей расследования возбужденного уголовного дела известно, что подозреваемый был членом экстремистской организации — международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» («АУЕ») (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он систематически собирал денежные средства с таких же, как он, осужденных для оказания помощи свои товарищам по организации.
В настоящее время дело находится на расследовании.
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