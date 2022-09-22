Майкоп, 22 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Адыгее стал фигурантом уголовного дела осужденный, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений региона. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Данный факт установили сотрудники УФСБ по региону.

Антон Самарский Колония

Из подробностей расследования возбужденного уголовного дела известно, что подозреваемый был членом экстремистской организации — международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» («АУЕ») (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он систематически собирал денежные средства с таких же, как он, осужденных для оказания помощи свои товарищам по организации.

«Подозреваемый систематически осуществлял сбор денежных средств с других осужденных в общую кассу, так называемый «общак». Собранные денежные средства впоследствии расходовались для обеспечения деятельности указанной экстремистской организации», — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

В настоящее время дело находится на расследовании.