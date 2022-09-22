Москва, , 14:35 — REGNUM В Москве состоялась встреча руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александра Нерадько и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Как сообщает 22 сентября телеграм-канал Федерального агентствя воздушного транспорта, ключевыми темами переговоров стали вопросы дальнейших действий по строительству нового аэропортового комплекса Иркутска и координации совместной работы со стороны региональных властей, Росавиации и будущего инвестора.

Международный аэропорт «Иркутск» Gleb Osokin

Стороны подчеркнули значимость участия Министерства обороны Российской Федерации в решении вопроса согласования площадки под строительство новой воздушной гавани в деревне Позднякова.

«У всех есть понимание, что новый современный аэропорт региону нужен. Много уже сделано: выбрано место, разработаны схемы воздушных подходов, маневрирования с учетом будущего расположения аэродрома и влияния строительства на окружающую среду. Такая работа у нас завершилась промежуточным итогом — получением согласования на строительство от Минобороны России. Теперь за нами следующие шаги. Новым этапом станет корректировка проектно-сметной документации аэропорта в Позднякова согласно нынешним реалиям, параллельно с разработкой проектно-сметной документации на аэропортовую часть — аэровокзальную, вспомогательные службы», — прокомментировал Александр Нерадько.

После согласования с Главгосэкспертизой России и получения положительного заключения на проект нового аэропорта будет проведена работа по включению мероприятия в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры. На встрече было отмечено, что при оперативной подготовке к строительству к возведению новой воздушной гавани можно будет приступить в 2028 году. Выполнение работ займет три года.

«Новый аэропортовый комплекс вошел в зону внимания Совета Федерации, где аргументы региона о необходимости строительства этого объекта были услышаны. После всех согласований можем начать работу по поиску потенциального инвестора. Определена стратегия по его привлечению через конкурсные процедуры с инвестиционными обязательствами. В рамках реализации работы по строительству аэропорта нам необходимо реализовывать другие сопутствующие задачи, а именно подводить соответствующую инфраструктуру. И конечно, важно заниматься поддержанием в эксплуатационном состоянии имеющейся взлетно-посадочной полосы», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона и руководитель Федерального агентства обсудили вопрос поддержания в эксплуатационном состоянии существующего аэропортового комплекса, который будет выполнять прежние функции в период подготовки и строительства новой площадки.

В рамках встречи Игорь Кобзев и Александр Нерадько договорились о дальнейшем взаимодействии по рассмотрению вопросов реконструкции аэропортов малой авиации, в частности в Киренске, Усть-Куте и Ербогачене.

Были затронуты темы подготовки специалистов для авиационной отрасли гражданского и военного направлений, в том числе в рамках создания на базе Суворовского училища профильных классов с авиационном уклоном с целью профориентации школьников. Губернатор предложил подключить к этой работе ресурсы филиала отраслевого учебного заведения — Иркутского филиала МГТУ ГА.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября развитие транспортной и дорожной инфраструктуры Приангарья обсудили в Совете Федерации.

Читайте также: Приангарье обозначило в СФ принципиальные дорожные и транспортные вопросы