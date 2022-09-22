Курск, , 14:33 — REGNUM В ряде военкоматов Курской области фиксируется большое количество добровольцев без повесток, готовых отправится в зону СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Секундочка» 22 сентября.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Сегодня и даже вчера много добровольцев. Одни приходят сразу, другие звонят, потом приходят. Поток людей. Это ответственные и серьезные мужчины, настоящие патриоты. Они не ждали повестку, пришли сами. На сегодня вручено уже 200 повесток, тысяча уже в работе. Повестки направлены на предприятия и фирмы любой собственности», — приводит канал слова военного комиссара Курска Игоря Ясько.

Он пояснил, что отправка первых мобилизованных на пункт сбора начнётся в 28:00 22 сентября, при этом медкомиссию они проходить не будут.

«Здесь есть врач, который смотрит документы. Кто-то мог вчера, месяц назад серьезно заболеть, стать инвалидом. Это, конечно, учитывается. Никакие «у меня голова болит» не пройдут. Шутки кончились, объявлена мобилизация. Родители, жены, дети — не надо рвать паспорта или военные билеты. Это всё быстро восстанавливается. Если родился мужчиной — должен служить Родине. Ребят ждет обучение. Кому-то потребуется неделя, кому-то две. Потом отправка в зону СВО», — сказал Ясько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о возможности мобилизации до трёх тысяч резервистов.