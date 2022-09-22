Курск, 22 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В ряде военкоматов Курской области фиксируется большое количество добровольцев без повесток, готовых отправиться в зону СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Секундочка» 22 сентября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Сегодня и даже вчера много добровольцев. Одни приходят сразу, другие звонят, потом приходят. Поток людей. Это ответственные и серьезные мужчины, настоящие патриоты. Они не ждали повестку, пришли сами. На сегодня вручено уже 200 повесток, тысяча уже в работе. Повестки направлены на предприятия и фирмы любой собственности», — приводит канал слова военного комиссара Курска Игоря Ясько.

Он пояснил, что отправка первых мобилизованных на пункт сбора начнётся вечером 22 сентября, при этом медкомиссию они проходить не будут.

«Здесь есть врач, который смотрит документы. Кто-то мог вчера, месяц назад серьезно заболеть, стать инвалидом. Это, конечно, учитывается. Никакие «у меня голова болит» не пройдут. Шутки кончились, объявлена мобилизация. Родители, жены, дети — не надо рвать паспорта или военные билеты. Это всё быстро восстанавливается. Если родился мужчиной — должен служить Родине. Ребят ждет обучение. Кому-то потребуется неделя, кому-то две. Потом отправка в зону СВО», — сказал Ясько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о возможности мобилизации до трёх тысяч резервистов.