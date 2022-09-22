Москва, , 14:33 — REGNUM Информационная повестка с темой возможного отказа торгов по валютной паре доллар/рубль будет еще заметнее в начале 2023 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Доллары Vyacheslav Argenberg

«Однако на исходе III квартала 2022 года давать однозначные прогнозы пока затруднительно. Доллар США остается ключевой резервной мировой валютой, мировые биржевые активы выражены в долларах и значительно меньше в юанях.

Россия в текущем году сделала очень успешный шаг в продаже газа за рубли для западно-европейских заказчиков.

Если объемы и статьи экспорта, номинированные в рублях, будут стремительно расти, значимость доллара как мерила ценового выражения российского экспорта снизится на порядок.

Доллар и евро стали токсичными валютами для россиян и бизнеса. На фоне отличного самочувствия рубля расставание с ними пройдет безболезненно. Однако сегодня торговые операции и участие российских инвесторов в них не прекратились.

Для расчетов с международными партнерами и контрагентами по-прежнему нужны доллары. Другой вопрос, что единая европейская валюта на фоне углубляющегося кризиса в ЕС будет невостребованной и рискованной не только для всех участников мирового рынка капитала», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в будущем может произойти отказ от торгов долларом на Московской бирже, заявил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов.

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