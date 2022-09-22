Париж, 22 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. По всей Северной и Западной Европе производители овощей задумываются о прекращении работы из-за финансового удара, который нанес им энергетический кризис. Это еще больше усугубляет ситуацию с продовольствием, как передает агентство Reuters.

Теплица

Резкий рост цен на электроэнергию и газ скажется на культурах, выращиваемых зимой в отапливаемых теплицах, таких как помидоры, перец и огурцы, а также на тех, которые необходимо помещать в холодильные камеры, например яблоки и лук.

Европейские фермеры предупреждают о возможном дефиците. Ожидаемое падение производства и скачок цен означает, что супермаркетам придется перейти на товары из более теплых стран, таких как Марокко, Турция, Тунис и Египет.

По словам фермеров, резкий рост цен на газ — это самая серьезная проблема, с которой сталкиваются сельхозпроизводители, выращивающие овощи в теплицах. Два французских фермера заявили агентству, что электроэнергия по заключаемым контрактам на 2023 год обойдется им в 10 раз дороже, чем в 2021 году.

«В ближайшие недели я буду планировать сезон, но я не знаю, что делать, — сказал фермер Бенджамин Симоно-Де Вос, который выращивает огурцы, помидоры и клубнику к югу от Парижа. — Если все останется, как есть, нет смысла начинать новый год. Так продолжать невозможно».

Фермеры страдают не только от стремительного взлета цен на энергоносители. Рост расходов на удобрения, упаковку и транспортировку также ставит под угрозу рентабельность.

«Мы столкнулись с общим увеличением себестоимости продукции примерно на 30%», — говорит заместитель менеджера по продажам немецкого кооператива Reichenau-Gemüse Йоханнес Гросс. По его словам, на энергию приходится от половины до двух третей дополнительных расходов. «Некоторые коллеги подумывают о том, чтобы оставить теплицы пустыми, чтобы максимально снизить расходы. Никто не знает, что будет в следующем году», — добавил он.