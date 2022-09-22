Таллин, 22 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Венок к памятнику Воину-освободителю, известному также как «Бронзовый солдат», на военном кладбище в Таллине возложили посол России в Эстонии Владимир Липаев и российские дипломаты. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба посольства РФ.

Организаторы проекта Бронзовый солдат

«Посол России в Эстонии Владимир Липаев и военный атташе Андрей Бережной возложили на Военном кладбище венок к памятнику Воину-Освободителю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии по случаю 78-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков приняли участие также представители ветеранских организаций и общественности.

В посольстве подчеркнули, что победа над фашистами в Эстонии стоила жизни десяткам тысяч советских солдат, включая эстонцев, а попытки фальсифицировать историю и стереть память о воинах-освободителях безнравственны и достойны осуждения.

Напомним, Красная Армия освободила Таллин 22 сентября 1944 года в ходе наступательной операции войск Ленинградского фронта при поддержке сил Балтийского флота.