Москва, , 14:30 — REGNUM При подготовке бюджета страны правительством России будет уделено особое внимание финансированию частичной мобилизации. Об этом 22 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая правительственное заседание.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизацией», — сказал он.

Также Мишустин уточнил, что президент России Владимир Путин распорядился принять меры для удовлетворения потребностей Вооружённых сил и воинских формирований РФ.

Кроме того, глава российского правительства поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко в течение ближайшего времени организовать информирование граждан РФ по вопросам о частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Еврокомиссия проводит обсуждение со странами Евросоюза выдачу гуманитарных виз гражданам России из-за объявления частичной мобилизации.