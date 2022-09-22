Петропавловск-Камчатский, , 14:30 — REGNUM Члены правительства Камчатки и руководители муниципальных образований выразили свою готовность принять участие в специальной операции в защиту Донбасса. Глава региона Владимир Солодов считает, что чиновники окажут больше пользы в работах по восстановлению освобожденных территорий.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Камчатка планирует взять шефство над отдельными районами Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Все желающие послужить Родине чиновники войдут в спецбригаду, которая будет направлена для восстановления освобожденных территорий.

«Уже сегодня специальная рабочая группа Камчатского края, в том числе сотрудники правительства и муниципальных образований, работает на освобождённых территориях. В дальнейшем регион возьмёт шефство над отдельными районами и муниципалитетами, чтобы оказать помощь в восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры, благоустройстве территорий. В состав рабочей группы смогут войти те, кто сейчас выразил готовность отправиться на Донбасс, но чей профессиональный опыт будет более эффективным в рамках восстановительных мероприятий освобожденных территорий», — сказал Солодов.

Он отметил, что в восстановительных работах на Донбассе будет задействован и заместитель председателя правительства края Сергей Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.