Вена, , 14:29 — REGNUM Президент Австрии Александр Ван дер Беллен рассчитывает, что страна достаточно спокойно переживёт зиму на фоне энергетического кризиса в ЕС. Об этом глава республики заявил в интервью газете Kronen Zeitung.

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Он считает, что возможно, «топить придётся меньше».

«У меня, конечно, не так много информации, чтобы знать обо всем детально. Мое впечатление — мы переживём зиму, возможно, топить придется меньше», — отметил австрийский лидер.

При этом он подчеркнул, что в отношении экономического развития страны в предстоящий период он сохраняет «осторожный оптимизм».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал своих сограждан, по возможности, экономить каждый киловатт·часс из-за острейшей ситуации на рынке энергеносителей, а также потребовал от Евросоюзной комиссии ускорить принятие регулирующих мер для стабилизации рынка энергоносителей.

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