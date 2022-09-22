Вашингтон, 22 сентября 2022, 14:27 — REGNUM Негативные последствия жестких карантинных мер для экономики и школьников были известны до того, как подобные меры продвигались в США, признал главный инфекционист страны Энтони Фаучи 21 сентября на мероприятии The Atlantic Festival, сообщает New York Post.
Во время мероприятия, организованного изданием The Atlantic, Фаучи поговорил с редактором Россом Андерсеном перед живой аудиторией о своем опыте работы ведущим медицинским работником в федеральном правительстве во время пандемии COVID-19.
В одном из сегментов своего выступления Фаучи рассказал о подготовленном им руководстве по введению «драконовских» рекомендаций по пандемии. Он подчеркнул, что прекрасно знал, что столь жесткие меры приведут к «побочным» последствиям. Прежде чем изложить свою центральную мысль, Фаучи сначала возложил ответственность за «раскол» в американском обществе на «социальные сете», поскольку они превратили каждое его руководство во время пандемии в запутанное и противоречивое заявление.
Затем он оправдал жесткие меры по борьбе с пандемией COVID-19, в том числе карантин, ношение масок, а затем и вакцинация, потому что больницы были «переполнены».
Фаучи подтвердил, что он пошел на этот риск, поскольку в таких ситуациях нужно «соблюдать баланс».