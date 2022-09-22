Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Негативные последствия жестких карантинных мер для экономики и школьников были известны до того, как подобные меры продвигались в США, признал главный инфекционист страны Энтони Фаучи 21 сентября на мероприятии The Atlantic Festival, сообщает New York Post.

Энтони Фаучи The White House

Во время мероприятия, организованного изданием The Atlantic, Фаучи поговорил с редактором Россом Андерсеном перед живой аудиторией о своем опыте работы ведущим медицинским работником в федеральном правительстве во время пандемии COVID-19.

В одном из сегментов своего выступления Фаучи рассказал о подготовленном им руководстве по введению «драконовских» рекомендаций по пандемии. Он подчеркнул, что прекрасно знал, что столь жесткие меры приведут к «побочным» последствиям. Прежде чем изложить свою центральную мысль, Фаучи сначала возложил ответственность за «раскол» в американском обществе на «социальные сете», поскольку они превратили каждое его руководство во время пандемии в запутанное и противоречивое заявление.

Затем он оправдал жесткие меры по борьбе с пандемией COVID-19, в том числе карантин, ношение масок, а затем и вакцинация, потому что больницы были «переполнены».

«Конечно, когда вы даете рекомендации, если основная цель, когда вы имеете дело с ситуацией, когда больницы в Нью-Йорке были переполнены, а больных в отделениях интенсивной терапии размещали в коридорах, вам необходимо принимать довольно драконовские меры», — признал доктор.

«И иногда, когда вы делаете драконовские вещи, это имеет побочные негативные последствия, точно так же, как когда вы что-то закрываете, даже временно, это имеет пагубные последствия для экономики, для школьников. Вам об этом известно», — добавил он.

Фаучи подтвердил, что он пошел на этот риск, поскольку в таких ситуациях нужно «соблюдать баланс».