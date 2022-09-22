Джакарта, 22 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление по поводу новости о том, что высокопоставленные должностные лица Индонезии посетили Израиль, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

«Если мы присмотримся повнимательнее, то источник новостей, который первым поднял эту тему, сам по себе неясен. Нет также объяснения того, что подразумевается под официальным лицом», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

«Позиция Индонезии не изменилась: то, что мы продвигаем, — это мирное урегулирование между Палестиной и Израилем», — отметили в министерстве.

Ранее израильские СМИ сообщили, что чиновник из Индонезии тайно посетил Израиль. СМИ сообщили, что визит был осуществлен, несмотря на то, что Индонезия и Израиль не имеют дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере четверо индонезийских граждан оказались на острове в Малайзии, где четыре дня находились без еды после того, как их обманули агенты синдиката, занимающиеся контрабандой людей.