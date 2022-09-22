Варшава, , 14:25 — REGNUM «Шокирующим» и «компрометирующим» назвал заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик письмо от 2008 года, адресованное тогдашним польским премьером Дональдом Туском Владимиру Путину, занимавшему в то время пост председателя правительства Российской Федерации. Письмо было зачитано в эфире радиотрансляции TVP Info.

«Что-то невероятное, мне до сих пор не казалось возможным, чтобы польский политик мог иметь такого рода ожидания или вообще высказывать такие взгляды. Это что-то невероятное и компрометирует такого политика», — приводит слова Вавжика «Польское радио».

Письмо было передано Путину тогдашним министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, который ездил в Москву на встречу с главой МИД РФ Сергеем лавровым. На первой странице письма говорится, что новая «философия российско-польских отношений» должна строится в контексте отношений тех времён когда Польша входила в состав Российской Империи, а российский император был одновременно польским королём.

«Мы ценим роль Владимира Путина на нынешнем этапе развития России. Мы осознаем большую ответственность, которую он взял на себя. Мы хотим быть убежденными, что он намерен опираться на модернизационный и демократический потенциал, заложенный в российском народе, правильно направлять взаимозависимость между демократией и верховенством закона и дисциплиной. Важно, чтобы своей активностью он вписался в число столь заслуженных для дела модернизации России либеральных политиков», — говорится в письме.

Также в письме содержится приглашение Путину совершить официальный визит в Польшу. «Я хочу повторить приглашение Вам посетить Польшу», — написал Туск в 2008 году.

В настоящее время Дональд Туск является лидером либерального проевропейского объединения «Гражданская платформа», оппонирующего находящейся у власти консервативной евроскептической партии «Право и Справедливость».