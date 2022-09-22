Ставрополь, 22 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесли приговор педофилу, которого обвинили в сексуальном насилии над падчерицами. В течение трех лет отчим совершал насильственные действия с несовершеннолетними, о чем дети молчали, боясь угроз и расправы. Суд признал 41-летнего насильника виновным и отправил его за решетку на 22 года в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Насилие

Свою вину обвиняемый не признал, но суду удалось установить истину. С октября 2018 года он насиловал свою девятилетнюю падчерицу и совершал над ней насильственные действия сексуального характера. Позже он взялся и за её младшую сестру.