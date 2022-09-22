Иркутск, , 14:25 — REGNUM В Братске открылась модельная библиотека семейного чтения №5. Это уже второе учреждение в новом формате в этом городе и 17-е в регионе, сообщает 22 сентября телеграм-канал правительства Иркутской области.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По созданию таких учреждений мы входим в число лидеров по стране. Библиотека нового поколения становится полезной не только читателям, но и всему населению города. Жители смогут получать информацию, читать книги в уютных залах, смотреть кинофильмы, проводить встречи клубов по интересам, творческие мастерские и выставки. Это совершенно новый подход к работе с посетителям», — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Библиотеку модернизировали в рамках национального проекта «Культура». На эти цели из федерального бюджета было выделено пять миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре модельные библиотеки создадут в Иркутской области в 2023 году, а годом ранее открылись рекордные шесть.

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