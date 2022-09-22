Брюссель, 22 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Евросоюз не разрывал каналы связи с Россией, однако в текущих условиях переговоры с российским руководством бессмысленны. Об этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 22 сентября на брифинге в Брюсселе.

ИА REGNUM ЕС

По его словам, общение с Россией продолжается на фоне специфических обстоятельств. Есть понимание, что не имеют смысла, например, встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Такие встречи не дадут необходимого результата.

«Мы никогда не прерывали каналов связи с Россией. Мы продолжаем общаться», — сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

В ЕС полагают, добавил он, что Москва сейчас стремится не к урегулированию конфликта в б. УССР, а к его эскалации.

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