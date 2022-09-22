Брюссель, 22 сентября 2022, 14:21 — REGNUM Еврокомиссия проводит обсуждение со странами Евросоюза выдачу гуманитарных виз гражданам России из-за объявления частичной мобилизации. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хипер.
В общении с журналистами она назвала ситуацию беспрецедентной, если учитывать геополитическую ситуацию.
«Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу», — сказала Хипер. Она пояснила, что запросы на гуманитарные визы должны рассматриваться индивидуально.