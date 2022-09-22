Брюссель, 22 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Еврокомиссия проводит обсуждение со странами Евросоюза выдачи гуманитарных виз гражданам России из-за объявления частичной мобилизации. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хипер.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

В общении с журналистами она назвала ситуацию беспрецедентной, если учитывать геополитическую ситуацию.

«Мы в контакте с государствами ЕС оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу», — сказала Хипер. Она пояснила, что запросы на гуманитарные визы должны рассматриваться индивидуально.