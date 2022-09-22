Москва, , 14:20 — REGNUM На время мобилизации необходимо принять меры, которые помогут ипотечникам из числа мобилизованных граждан, уверен руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Депутат назвал запредельным цинизмом слова экспертов о том, что гибель заемщика в бою не является страховым случаем.

«Люди прямо сейчас рискуют жизнью за страну, а вы напоминаете им о ежемесячных платежах. На время мобилизации нужно как минимум снижать ставку ипотеки, как максимум — замораживать выплаты. В случае ранения или гибели военнослужащего — полностью списывать задолженность», — отметил Нечаев в своем телеграм-канале.

По его словам, на следующей неделе парламентарии будут последовательно выступать за эти и другие меры поддержки для тех, кто честно отдает свой гражданский и воинский долг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) заявил о том, что в ближайшее время в палату парламента будет внесен законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.

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