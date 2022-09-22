Донецк, , 14:20 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев произвели обстрелы Кировского района Донецка и города Горловки. Об этом 22 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 13:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 13:58 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в числе шестерых погибших в результате обстрела киевскими боевиками Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка мирных жителей один 14-летний подросток.