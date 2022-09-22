Бухарест, , 14:20 — REGNUM Правительство Румынии одобрило контракт на закупку у Израиля крупной партии беспилотных летательных аппаратов и радиолокационных систем. Об этом 22 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, соответствующее оборудование будет немедленно поставлено на вооружение румынской армии.

«Мы заинтересованы в активизации сотрудничества с израильской стороной в сфере высокоточных армейских технологий», — заявил министр обороны Румынии Василе Дынку.

При этом министр не подтвердил и не опроверг появившиеся в ряде международных СМИ сообщения о намерении Бухареста приобрести израильские системы ПРО «Железный купол».

Напомним, ранее кабмин Румынии заявил о проведении масштабной акции по укреплению обороноспособности страны.