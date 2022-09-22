Бухарест, 22 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило контракт на закупку у Израиля крупной партии беспилотных летательных аппаратов и радиолокационных систем. Об этом 22 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, соответствующее оборудование будет немедленно поставлено на вооружение румынской армии.

«Мы заинтересованы в активизации сотрудничества с израильской стороной в сфере высокоточных армейских технологий», — заявил министр обороны Румынии Василе Дынку.

При этом министр не подтвердил и не опроверг появившиеся в ряде международных СМИ сообщения о намерении Бухареста приобрести израильские системы ПРО «Железный купол».

Напомним, ранее кабмин Румынии заявил о проведении масштабной акции по укреплению обороноспособности страны.