Донецк, 22 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 22 сентября в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:55 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:58 киевские боевики обстреляли из населенного пункта Нетайлово Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.