Владимир, 22 сентября 2022, 14:23 — REGNUM Призывная комиссия по мобилизации создана во Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе администрации региона.
В состав комиссии вошли военком Владимирской области Юрий Гусаров, представители правоохранительных и других государственных органов, возглавил межведомственный орган губернатор Александр Авдеев.
Как сообщало ИА REGNUM, в России в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ 21 сентября, призовут из резерва 300 тысяч человек.