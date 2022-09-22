Владимир, , 14:23 — REGNUM Призывная комиссия по мобилизации создана во Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе администрации региона.

Администрация Владимирской области Анна Кумицкая © ИА REGNUM

В состав комиссии вошли военком Владимирской области Юрий Гусаров, представители правоохранительных и других государственных органов, возглавил межведомственный орган губернатор Александр Авдеев.

«Нашим мобилизованным землякам будут обеспечены все социальные гарантии наравне с военнослужащими. Мы также на связи с нашими оборонными предприятиями и готовы оказать им содействие по наращиванию мощностей, увеличению выпуска вооружений и военной техники в помощь защитникам Донбасса», — цитирует пресс-служба главу региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ 21 сентября, призовут из резерва 300 тысяч человек.