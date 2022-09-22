Вашингтон, , 14:19 — REGNUM HBO планирует показать уникальные материалы по сериалу The Last of Us в честь своего 50-летия. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте WarnerMedia.

Ремейк The Last of Us Скриншот из трейлера игры

Ожидается, что стриминговая платформа представит трейлер, кадры со съёмочной площадки, интервью с актёрами и ряд других материалов. Проведение подобной презентации намечено на 8 ноября 2022 года.

Напомним, премьера экранизации The Last of Us намечена на 2023 год. Главные роли в шоу исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи.

Читайте ранее в этом сюжете: Леа Сейду снимется в новом фильме Дэвида Кроненберга