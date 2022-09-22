Вашингтон, 22 сентября 2022, 14:19 — REGNUM HBO планирует показать уникальные материалы по сериалу The Last of Us в честь своего 50-летия. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте WarnerMedia.

Ремейк The Last of Us
Ремейк The Last of Us
Скриншот из трейлера игры

Ожидается, что стриминговая платформа представит трейлер, кадры со съёмочной площадки, интервью с актёрами и ряд других материалов. Проведение подобной презентации намечено на 8 ноября 2022 года.

Напомним, премьера экранизации The Last of Us намечена на 2023 год. Главные роли в шоу исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи.

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