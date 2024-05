Вашингтон, 22 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. HBO планирует показать уникальные материалы по сериалу The Last of Us в честь своего 50-летия. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте WarnerMedia.

Скриншот из трейлера игры Ремейк The Last of Us

Ожидается, что стриминговая платформа представит трейлер, кадры со съёмочной площадки, интервью с актёрами и ряд других материалов. Проведение подобной презентации намечено на 8 ноября 2022 года.

Напомним, премьера экранизации The Last of Us намечена на 2023 год. Главные роли в шоу исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи.