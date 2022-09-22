Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области планируют к 2025 году сократить уровень бедности с 8,9% до 7,3%, сообщил 22 сентября заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов на заседании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

По его словам, численность населения в Ленобласти превысила показатель в 2 млн жителей. Благодаря строительству жилья и за счет миграции продолжится рост населения — не ниже 20 тыс. человек ежегодно.

«По уровню жизни населения прогнозируется стабилизация реальных доходов и зарплат населения и формирование с 2024 года восстановительного роста в объеме 2-3% ежегодно», — доложил чиновник.

Ялов также указал, что региональные власти продолжают работу по поддержке малого бизнеса (МСП) и увеличению объемов занятых в малом бизнесе. В областной администрации к 2025 году прогнозируют обеспечить снижение уровня бедности до 7,3% при оценке на текущую дату 8,9%.