Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Во время путешествия в Санкт-Петербург 92% туристов оценили уровень гостеприимства в регионе как высокий или очень высокий. Об этом 22 сентября заявил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы на Дворцовой набережной

«Уровень удовлетворённости туристов, оценки гостеприимства в Санкт-Петербурге как высокого или очень высокого — так оценили приём в Санкт-Петербурге 92% наших гостей», — отметил Корнеев.

Это на 6% больше, чем показатель за предыдущий год. Корнеев добавил, что, несмотря на все сложности и вызовы, связанные с пандемией прежде всего, уровень гостеприимства в Петербурге сохранился на самом высоком международном качестве.

По информации Сергея Корнеева, в сентябре количество гостей, посетивших Санкт-Петербург с начала 2022 года, превысит шесть миллионов. Напомним, что за первые восемь месяцев в Петербург приехали порядка 5,5 млн туристов.